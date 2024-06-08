RT в Telegram
Подпишись

Нетаньяху после спасения заложников выразил решимость вернуть всех

Короткая ссылка
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после операции по спасению четырёх израильских заложников из сектора Газа выразил решимость освободить всех граждан, остающихся в плену.
Нетаньяху после спасения заложников выразил решимость вернуть всех
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Вся нация приветствует вас и храбрых бойцов, которые сегодня рисковали своими жизнями, чтобы спасти жизни других», — обратился он к военному руководству страны и бойцам, принимавшим участие в операции.

Нетаньяху добавил, что Израиль не успокоится, пока не вернёт всех заложников домой — как живых, так и павших.

Ранее израильская армия сообщила об освобождении четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина Андрея Козлова. Освобождённые находятся в хорошем состоянии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить