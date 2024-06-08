Нетаньяху после спасения заложников выразил решимость вернуть всех

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после операции по спасению четырёх израильских заложников из сектора Газа выразил решимость освободить всех граждан, остающихся в плену.

Об этом пишет РИА Новости.

«Вся нация приветствует вас и храбрых бойцов, которые сегодня рисковали своими жизнями, чтобы спасти жизни других», — обратился он к военному руководству страны и бойцам, принимавшим участие в операции.

Нетаньяху добавил, что Израиль не успокоится, пока не вернёт всех заложников домой — как живых, так и павших.

Ранее израильская армия сообщила об освобождении четырёх заложников из сектора Газа, включая россиянина Андрея Козлова. Освобождённые находятся в хорошем состоянии.