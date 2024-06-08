Медведев посоветовал Шольцу покаяться перед украинцами
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За враньё про неизбежную «перемогу», — отметил политик.
Кроме того, Медведев заявил, что Шольц обрёк украинцев «на истребление» и «пожертвовал» благополучием вверенных ему немцев.
Также Медведев подчеркнул, что Украина сегодня полностью управляется и обеспечивается Западом.
Ранее Шольц потребовал от Путина признать, что Украину не поставят на колени.