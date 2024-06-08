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Медведев посоветовал Шольцу покаяться перед украинцами

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоило бы самому покаяться перед украинцами за то, что он обрёк их на истребление, а не высказываться в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За враньё про неизбежную «перемогу», — отметил политик.

Кроме того, Медведев заявил, что Шольц обрёк украинцев «на истребление» и «пожертвовал» благополучием вверенных ему немцев.

Также Медведев подчеркнул, что Украина сегодня полностью управляется и обеспечивается Западом.

Ранее Шольц потребовал от Путина признать, что Украину не поставят на колени.

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