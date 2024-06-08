Медведев посоветовал Шольцу покаяться перед украинцами

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоило бы самому покаяться перед украинцами за то, что он обрёк их на истребление, а не высказываться в адрес президента России Владимира Путина.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. «Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За враньё про неизбежную «перемогу», — отметил политик. Кроме того, Медведев заявил, что Шольц обрёк украинцев «на истребление» и «пожертвовал» благополучием вверенных ему немцев. Также Медведев подчеркнул, что Украина сегодня полностью управляется и обеспечивается Западом. Ранее Шольц потребовал от Путина признать, что Украину не поставят на колени.