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Медведев: Украина сегодня полностью управляется и обеспечивается Западом

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО во главе с Соединёнными Штатами полностью содержат Украину и управляют ею.

Таким образом он прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Украина «сильна и её не поставить на колени».

Медведев назвал немецкого политика «протухшей ливерной колбасой», который «понёс откровенную пургу».

«Украина? Что это? Сегодня б. (бывшая. — RT) Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», — написал он, добавив, что Украина полностью содержится ими.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос немецкого журналиста в Санкт-Петербурге, заявил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза.

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