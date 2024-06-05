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Путин: пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы игнорировать её

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Пролившаяся в Донбассе русская кровь — «не водичка», чтобы Россия могла закрыть на это глаза, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос немецкого журналиста в Санкт-Петербурге.
Путин: пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы игнорировать её
  • РИА Новости

«Мне когда-то бывший канцлер (Германии. — RT) сказала: «Вот, знаешь, в Косове НАТО действовало без решения Совета Безопасности, но там же восемь лет проливалась кровь». В Косове. А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе — это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел ни думать, ни замечать этого» — сказал президент России.

В ноябре прошлого года президент заявил, что международные институты по правам человека, в том числе СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе демонстрируют свою ангажированность.

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