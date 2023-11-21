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Путин заявил об ангажированной позиции СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

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Президент России Владимир Путин заявил, что международные институты по правам человека, в том числе СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе демонстрируют свою ангажированность.
Путин заявил об ангажированной позиции СПЧ ООН по конфликту в Донбассе
  • РИА Новости

Об этом российский лидер сказал в приветствии к международной конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Как уточняет ТАСС, текст телеграммы зачитал глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты... продемонстрировали свою ангажированность», — подчеркнул Путин.

Кроме того, добавил глава государства, такие институты, как СПЧ ООН и Совет Европы, показали свою неспособность решать стоящие перед ними задачи.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о лицемерности западных стран, которые восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса украинцами.

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