Небензя: страны Запада восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о лицемерности западных стран, которые восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса украинцами, а в настоящий момент винят российскую сторону в украинских обстрелах живущих там людей.

«Мы постоянно слышим одну и ту же мантру: «Этого бы не произошло, если бы Россия не начала». Ещё раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту», — цитирует его РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что мирных граждан киевские власти убивали в Донбассе задолго до начала СВО, при этом Запад игнорировал это, а сейчас создаёт видимость озабоченности судьбой обычных людей.

«Вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет — начиная с 2014 года, когда и началась эта война. Война, которую киевская власть развязала против тогда своих собственных граждан. Вы закрывали глаза на методичные бомбардировки и обстрелы киевским режимом и его нацбатами мирных городов Донбасса. Где был ваш липовый, лицемерный гуманизм тогда», — спросил постпред.

Ранее Небензя заявил, что Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права, когда нанесла удар по Донецку 7 ноября.