RT в Telegram
Подпишись

Небензя: страны Запада восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса

Короткая ссылка
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о лицемерности западных стран, которые восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса украинцами, а в настоящий момент винят российскую сторону в украинских обстрелах живущих там людей.
Небензя: страны Запада восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса
  • © РИА Новости / Сергей Батурин

«Мы постоянно слышим одну и ту же мантру: «Этого бы не произошло, если бы Россия не начала». Ещё раз хочу обратить внимание на вашу куриную слепоту», — цитирует его РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что мирных граждан киевские власти убивали в Донбассе задолго до начала СВО, при этом Запад игнорировал это, а сейчас создаёт видимость озабоченности судьбой обычных людей.

«Вы молчали, набрав в рот воды, долгих восемь лет — начиная с 2014 года, когда и началась эта война. Война, которую киевская власть развязала против тогда своих собственных граждан. Вы закрывали глаза на методичные бомбардировки и обстрелы киевским режимом и его нацбатами мирных городов Донбасса. Где был ваш липовый, лицемерный гуманизм тогда», — спросил постпред.

Ранее Небензя заявил, что Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права, когда нанесла удар по Донецку 7 ноября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить