Небензя: Украина нарушила нормы гуманитарного права ударом по Донецку

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права, когда нанесла удар по Донецку 7 ноября.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права», — сказал Небензя.

Он уточнил, что речь идёт о массированном обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ выросло до 58.