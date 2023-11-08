RT в Telegram
Подпишись

Небензя: Украина нарушила нормы гуманитарного права ударом по Донецку

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права, когда нанесла удар по Донецку 7 ноября.

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

«Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права», — сказал Небензя.

Он уточнил, что речь идёт о массированном обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ выросло до 58.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить