Небензя: Украина нарушила нормы гуманитарного права ударом по Донецку
Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.
«Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права», — сказал Небензя.
Он уточнил, что речь идёт о массированном обстреле Донецка украинскими войсками 7 ноября.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ выросло до 58.