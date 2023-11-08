Число пострадавших при обстреле ДНР со стороны ВСУ выросло до 58
- РИА Новости
«В результате вчерашних обстрелов территории Донецкой Народной Республики жертвами стали 64 человека (шесть погибших и 58 раненых, в т.ч. трое детей)», — говорится в заявлении.
Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали двух российских граждан, которые были причастны к корректировке огня ВСУ по гражданской инфраструктуре Донецка, заявили в спецслужбе.
Также сообщалось, что съёмочная группа военкора RT Романа Косарева оказалась под украинским обстрелом в центре Донецка.