Число пострадавших при обстреле ДНР со стороны ВСУ выросло до 58

Число пострадавших в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ выросло до 58, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

«В результате вчерашних обстрелов территории Донецкой Народной Республики жертвами стали 64 человека (шесть погибших и 58 раненых, в т.ч. трое детей)», — говорится в заявлении.

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали двух российских граждан, которые были причастны к корректировке огня ВСУ по гражданской инфраструктуре Донецка, заявили в спецслужбе.

Также сообщалось, что съёмочная группа военкора RT Романа Косарева оказалась под украинским обстрелом в центре Донецка.