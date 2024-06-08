Шольц потребовал от Путина признать, что Украину не поставят на колени

Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от российского президента Владимира Путина признать, что Украину никогда не поставят на колени.

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», — сказал он.

Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024 заявил, что переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях. По словам президента, все вооружённые конфликты заканчиваются мирными договорённостями.