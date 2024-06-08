RT в Telegram
Подпишись

Шольц потребовал от Путина признать, что Украину не поставят на колени

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц потребовал от российского президента Владимира Путина признать, что Украину никогда не поставят на колени.
Шольц потребовал от Путина признать, что Украину не поставят на колени
  • Gettyimages.ru

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», — сказал он.

Ранее Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024 заявил, что переговоры России и Украины должны основываться на нынешних реалиях. По словам президента, все вооружённые конфликты заканчиваются мирными договорённостями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить