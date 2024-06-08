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Багери: Иран не считает противостояние России и Запада решением по Украине

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Исполняющий обязанности главы иранского МИД Али Багери сообщил, что Иран не считает военное противостояние России и Запада решением проблемы.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Türk.

Журналист спросила у Багери о вероятности военного противостояния России и Запада в контексте украинского конфликта и заявлений, усиливающих напряжённость.

Он отметил, что Иран не считает войну решением проблемы и советует сторонам использовать диалог в политическом контексте.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия добьётся победы в ходе украинского конфликта.

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