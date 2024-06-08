Багери: Иран не считает противостояние России и Запада решением по Украине
Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN Türk.
Журналист спросила у Багери о вероятности военного противостояния России и Запада в контексте украинского конфликта и заявлений, усиливающих напряжённость.
Он отметил, что Иран не считает войну решением проблемы и советует сторонам использовать диалог в политическом контексте.
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия добьётся победы в ходе украинского конфликта.