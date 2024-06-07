Путин выразил уверенность, что ВС России добьются победы на Украине

Россия добьётся победы в ходе украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

RT ведёт прямую трансляцию.

Он отметил, что все вооружённые конфликты заканчиваются заключением мирных договорённостей.

«Правда, как мне сказал один из бывших руководителей достаточно значимой европейской страны, все эти договорённости могут быть основаны либо на базе военного поражения, либо на базе победы. Мы, конечно, стремимся и добьёмся победы», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что в плену армии России сейчас находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском плену — 1348 россиян.