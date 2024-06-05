Путин: в России находятся 6465 украинских военнопленных

В плену армии России сейчас 6465 украинских военнослужащих, в украинском плену — 1348 россиян, заявил президент Владимир Путин, общаясь с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге.

«Я вам могу точно назвать цифры тех людей, которые удерживаются обеими сторонами, короче говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров, на украинской стороне — 1348 человек... Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день... Украинских солдат у нас — 6465», — сказал президент России.

31 мая Минобороны заявило, что в результате переговоров с подконтрольной Украине территории возвращены 75 российских военнослужащих.

Взамен переданы 75 военнопленных солдат ВСУ.