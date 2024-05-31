Минобороны: 75 российских военных возвращены из украинского плена
- РИА Новости
«31 мая в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — сказали в министерстве.
Освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.