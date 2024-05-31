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Минобороны: 75 российских военных возвращены из украинского плена

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В результате переговоров 31 мая с подконтрольной Украине территории возвращены 75 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны России. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ.
Минобороны: 75 российских военных возвращены из украинского плена
  • РИА Новости

«31 мая в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ», — сказали в министерстве.

Освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие оказали Объединённые Арабские Эмираты, подчеркнули в ведомстве.

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