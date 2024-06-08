ВКС России нанесли удары по местам базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

ВКС России нанесли удары по четырём местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф в Сирии.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Как передаёт РИА Новости, российские ВКС нанесли удары по четырём местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр эз-Зор.

5 июня Воздушно-космические силы России нанесли удары по пяти базам боевиков в горных массивах Сирии.