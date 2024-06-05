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ВКС России нанесли удары по пяти базам боевиков в горных массивах Сирии

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Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пяти базам боевиков в горных массивах Сирии.
ВКС России нанесли удары по пяти базам боевиков в горных массивах Сирии
  • РИА Новости

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор», — цитирует его ТАСС.

3 июня сирийская радиостанция Sham FM сообщила, что самолёты ВВС Израиля атаковали военные позиции в окрестностях Алеппо в Сирии.

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