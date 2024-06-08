Захарова заявила, что СССР помог десяткам стран Африки получить независимость

Советский Союз помог десяткам африканских стран получить независимость, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом она заявила в интервью RT.

По словам Захаровой, для России Африка — не сиюминутная необходимость заменить одних партнёров другими, у страны исторические отношения с континентом.

«Мало кто знает, но вообще-то именно Советский Союз был той самой движущей силой, которая помогла десяткам африканских стран получить независимость, — не только африканских, но и азиатских, — которые были колониями, полуколониями Запада. Именно наша страна сыграла ключевую роль в процессе деколонизации», — отметила дипломат.

Она рассказала, что произошло это после Второй мировой войны и справедливо сказать, что Советский Союз получил колоссальный политический капитал, то есть право говорить от своего имени и задавать тон международной повестке, учитывая, какую жертву СССР принёс, освободив мир от коричневой чумы.

Советский Союз вложил свой политический капитал не в своё доминирование в мире, не в реализацию концепции исключительности, как «этим сейчас страдает Запад», а в справедливость и освобождение африканского континента, подчеркнула Захарова.

Ранее на полях ПМЭФ-2024 она заявила, что Западу нужно платить по долгам за столетия эксплуатации Африки.

Как отмечал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, африканские страны ощущают, что Россия возвращается на континент, и уважают политику российского лидера Владимира Путина.