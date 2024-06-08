Захарова: Западу нужно платить по долгам за столетия эксплуатации Африки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ-2024 заявила, что страны Запада не любят платить по долгам, но настали другие времена.

Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно действительно обсуждать, каким образом Запад должен компенсировать Африке серьёзно по-настоящему столетия её эксплуатации, изничтожение её народонаселения, грабёж её ресурсов», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Запад не любит платить по долгам, но настали другие времена.

БРИКС помогает государствам через своё участие получать равноправие и даёт возможность высказать свою позицию, добавила она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и страны Европы стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией.