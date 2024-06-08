Захарова: Западу нужно платить по долгам за столетия эксплуатации Африки
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Нужно действительно обсуждать, каким образом Запад должен компенсировать Африке серьёзно по-настоящему столетия её эксплуатации, изничтожение её народонаселения, грабёж её ресурсов», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, Запад не любит платить по долгам, но настали другие времена.
БРИКС помогает государствам через своё участие получать равноправие и даёт возможность высказать свою позицию, добавила она.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и страны Европы стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией.