RT в Telegram
Подпишись

Bild: депутат Петерсен из Германии вместе с детьми решила переехать в Россию

Короткая ссылка
Депутат земельного парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что решила вместе с детьми перебраться из ФРГ в Россию.
Bild: депутат Петерсен из Германии вместе с детьми решила переехать в Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — отметила Петерсен.

Она уточнила, что продолжает оставаться депутатом и намерена по мере возможностей продолжать исполнять обязанности.

При этом, по данным газеты, по решению региональной ячейки АдГ Петерсен уже исключили из фракции. В данный момент проходит процесс её исключения из партии.

В мае сотрудница немецкой редакции RT Дагмар Хенн переехала в Россию, где получила временное убежище. Она опасалась за свою жизнь в Германии. Журналистка открыто поддержала ДНР и ЛНР и стала одним из авторов книги «Честный Донбасс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить