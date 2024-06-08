Bild: депутат Петерсен из Германии вместе с детьми решила переехать в Россию

Депутат земельного парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что решила вместе с детьми перебраться из ФРГ в Россию.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — отметила Петерсен.

Она уточнила, что продолжает оставаться депутатом и намерена по мере возможностей продолжать исполнять обязанности.

При этом, по данным газеты, по решению региональной ячейки АдГ Петерсен уже исключили из фракции. В данный момент проходит процесс её исключения из партии.

В мае сотрудница немецкой редакции RT Дагмар Хенн переехала в Россию, где получила временное убежище. Она опасалась за свою жизнь в Германии. Журналистка открыто поддержала ДНР и ЛНР и стала одним из авторов книги «Честный Донбасс».