Захарова: арабский мир показывает, что у него есть истинные ценности

Арабский мир показывает, что у него есть истинные ценности, а также уважение к культуре и традициям других стран, отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом она рассказала в интервью RT.

«Арабский мир показывает, что для него есть истинные ценности и права человека, свободная торговля, уважение к культуре и традициям других стран — это не пустые слова, а реальность», — отметила дипломат.

Захарова заявила, что недавно именно страны арабского мира рассматривались Западом, как чуть ли не отстающие, которые никогда не будут, как говорили в Европейском Союзе, Вашингтоне и Лондоне, способны приблизиться к либеральным демократиям Запада.

По её словам, ЕС настолько потерял привлекательность, что люди оттуда уезжают.

«Туда приезжают беженцы, мигранты из стран Ближнего Востока, арабских стран, которые стали жертвами махинаций опять же западных государств», — уточнила она.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ-2024 заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики. По его словам, это шаг на пути к многополярности мировой финансовой системы.