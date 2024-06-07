Путин заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о сокращении доли США в структуре мировой экономики.

По его словам, это шаг на пути к многополярности мировой финансовой системы.

«Объёмы американской экономики сокращаются, а их фундаментальные основания время от времени потрескивают, я имею в виду не только их долг, который зашкаливает, но и то, что они не всегда справляются с заданными для себя целями по инфляции... оттого, что она сокращается, её доля в мировой экономике сокращается — это абсолютно естественное движение к созданию многополярности в мировой экономике и в мировых финансах», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что конфискация активов России в США провоцирует риски дедолларизации.

RT ведёт трансляцию сессии.