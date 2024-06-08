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Захарова сравнила Макрона с героиней эротического фильма «Эммануэль»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Франции Эммануэля Макрона с главной героиней французского эротического фильма «Эммануэль».
Захарова сравнила Макрона с героиней эротического фильма «Эммануэль»
  • РИА Новости

«Мне кажется, как героиня одноимённого кино «Эммануэль» Макрон ищет свою любовь, и потому бросается от одной страсти к другой. То он страстно любил Россию, то он страстно полюбил киевский режим, то он так же страстно ненавидит Россию. Это дешёвый авторитет», — сказала она в интервью RT.

По словам Захаровой, Макрон делает разные заявления об отправках инструкторов из Франции на Украину или об обещаниях поставить Киеву истребители, чтобы «попасть в газеты».

«Мне кажется, он делает эти странные, противоречивые, вызывающие вопросы даже у НАТО заявления только с одной целью: постоянно быть в повестке... Главное — чтобы в международных новостях все обсуждали его личность», — добавила дипломат.

6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

Он также подтвердил разрешение наносить удары по территории России французским оружием.

В свою очередь, президент России Владимир Путин отметил, что Москва подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.

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