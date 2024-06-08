Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила, что у Запада были планы по разделу России на части.

«Я слышала это заявление. Не знаю, пять частей или нет... Я не видела документов, но я видела заявления людей, которые работают в Атлантическом совете — это очень известный аналитический центр в Соединённых Штатах», — сказала она в интервью ТАСС.

По мнению Кнайсль, эти планы всё ещё актуальны для Запада.

Глава Республики Сербской Милорад Додик ранее заявил, что Запад намеревался разделить Россию на пять частей после того, как потренировался на Югославии.

Додик отметил, что российский президент Владимир Путин сразу узнал об этих планах и возглавил борьбу за русские национальные интересы.