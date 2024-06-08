Алаудинов: мы разыгрываем шахматную партию, в которой выиграет Россия

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России Апти Алаудинов сравнил противоборство России и Запада на Украине с шахматной партией.

Как отметил Алаудинов, решение о переброске на новый стратегический участок — Харьковское направление — части отрядов спецназа «Ахмат» приняли в конце прошлого месяца.

«Противник, не имеющий сил противостоять там подразделениям Минобороны России, наносит максимальный ущерб мирным жителям: бьёт по населённым пунктам, заведомо зная об отсутствии там военных», — указал он.

По его словам, бойцы «Ахмата» работают слаженно. На всех участках есть снайперские пары и FPV-расчёты спецназа.

«На Харьковском направлении также задействован всем известный отряд «Камертон», который стал отрядом «Каштан» — по позывному нового командира. Бывший командир «Камертона» Пресс же стал моим заместителем и возглавил штаб «Ахмата», — добавил он.

Отдельно Алаудинов указал, что в настоящий момент оценил бы уровень подготовки подразделений ВСУ на три балла из пяти, на некоторых участках — на четыре. Что же касается поддержки украинской армии со стороны НАТО, то, как подчеркнул Алаудинов, её оказывали с первых дней СВО и российская сторона уже изучила натовскую тактику и научилась ей противостоять. Более того, тактика ВС России намного результативнее, выработаннее во всех аспектах.

«Мы сейчас разыгрываем шахматную партию, в которой выиграет российская сторона, так как у нас больше ресурсов и возможностей. Сколько бы Запад ни вливал средств в ВСУ, миллиарды долларов ничего не изменят. Ни у Киева, ни у его хозяев в Америке нет шансов переломить ситуацию. Единственное, что они могут, — отмыть максимальное количество денег, понимая, что эта прачечная идёт к своему логическому завершению», — заключил он.

Ранее Алаудинов заявил, что российские военные приложат все усилия, чтобы довести СВО до конца уже в этом году.