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В Париже задержали молдаван за граффити с гробами французских солдат на Украине

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Полиция Франции задержала трёх молдаван по подозрению в нанесении граффити в Париже с изображением гробов французских солдат на Украине.
В Париже задержали молдаван за граффити с гробами французских солдат на Украине
  • Gettyimages.ru

«Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью «французский солдат на Украине», — сообщает телеканал BFMTV.

В ночь задержания у подозреваемых нашли краску, трафареты и перчатки.

Издание Politico ранее сообщило, что в ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран на Украину.

В Верховной раде сообщили, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину.

При этом глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО не планирует вводить в страну войска.

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