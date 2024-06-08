В Париже задержали молдаван за граффити с гробами французских солдат на Украине
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«Три человека молдавской национальности были задержаны и помещены под стражу. Их подозревают в том, что они являются авторами граффити гробов в Париже с надписью «французский солдат на Украине», — сообщает телеканал BFMTV.
В ночь задержания у подозреваемых нашли краску, трафареты и перчатки.
Издание Politico ранее сообщило, что в ходе телефонного диалога президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить инструкторов западных стран на Украину.
В Верховной раде сообщили, что первая группа военных инструкторов из Франции уже направляется на Украину.
При этом глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО не планирует вводить в страну войска.