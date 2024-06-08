Президент Боливии заявил о важности выстраивания многостороннего порядка

Президент Боливии Луис Арсе рассказал RT о важности выстраивания многостороннего порядка.

По его словам, Боливия много раз сталкивалась с разграблением ресурсов страны и нападками на её суверенитет.

«Долгое время мы страдали от разграбления природных ресурсов, начиная с колониального периода, когда испанцы добывали серебро на горе Серро-Рико неподалёку от города Потоси, о чём нам всем хорошо известно. В результате мы остались практически ни с чем. Затем началась эпоха «оловянных баронов», как у нас их принято называть. Это были предприниматели, которым принадлежали месторождения олова в Боливии и которые вывозили его из страны в огромном количестве», — отметил он.

По его словам, после этого настало время углеводородов: тогда некоторые компании начали заниматься их добычей и разбогатели, однако страна не получила ничего из этих богатств.

«Поэтому важным решением стало определение чёткого политического курса, который заключается в следующем: не допустить нового разграбления природных ресурсов и гарантировать их использование на благо нашего населения... Ещё один вопрос, который стоит на нашей повестке, это использование средств платежей и валют для торговли и инвестиций», — указал президент.

Как отметил боливийский лидер, необходимо постепенно развивать альтернативные платёжные системы, чтобы обеспечить многосторонний порядок и использовать национальные валюты в торговле.

«Это ещё одна важная задача. В этом направлении были достигнуты определённые успехи: страны БРИКС уже осуществляют расчёты в национальных валютах. В рамках СЕЛАК мы тоже обсуждаем этот вопрос: предлагается либо создать единую латиноамериканскую валюту, либо использовать иностранную валюту, которая не в ходу в регионе, для развития торговли, инвестиций и сотрудничества между государствами-участниками. Это крайне важная задача для наших стран», — подчеркнул он.

Арсе отметил важность прекращения процессов ориентации на внешний рынок и переключения внимания на внутренний.

В июле прошлого года Луис Арсе сообщил, что Боливия намерена выйти на международный рынок с литиевыми батареями.