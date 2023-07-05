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Президент Арсе: Боливия с 2025 года намерена начать экспорт литиевых батарей

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Боливия с 2025 года намерена выйти на международный рынок с литиевыми батареями, сообщил президент страны Луис Арсе.
Президент Арсе: Боливия с 2025 года намерена начать экспорт литиевых батарей
  • Gettyimages.ru
  • © Just_Super

Об этом он сказал РИА Новости.

«Мы будем добывать литий для батарей и будем участвовать в торговле батареями на мировом уровне вместе с компаниями, с которыми мы подписали соглашения. Боливия начиная с 2025 года, согласно нашим расчётам, будет экспортировать и будет получать большие доходы от торговли литиевыми батареями», — утверждает президент республики.

В конце июня стало известно, что международный уранодобывающий холдинг российской госкорпорации «Росатом», Uranium One Group, и боливийская литиевая компания Yacimientos de Litio de Bolivia подписали соглашение о сооружении промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития в Боливии.

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