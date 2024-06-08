Белый дом: США допускают переговоры с Россией по стратстабильности до завершения СВО

США не исключают переговоры с Россией по обсуждению контроля над вооружениями и стратегической стабильности до завершения конфликта на Украине, в том числе, на уровне лидеров, но ждут конкретных предложений от Москвы.

С таким заявлением выступил специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. «Я не могу ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения», — цитирует его РИА Новости. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что политика США не позволяет продолжать встречи по стратстабильности. В марте первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса.