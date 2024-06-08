Белый дом: США допускают переговоры с Россией по стратстабильности до завершения СВО
С таким заявлением выступил специальный помощник американского президента, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.
«Я не могу ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что политика США не позволяет продолжать встречи по стратстабильности.
В марте первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса.