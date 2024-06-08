Посольство КНР: США подрывают режим ядерного разоружения, им надо это прекратить

Соединённые Штаты занимаются подрывом режима ядерного разоружения и нераспространения, им следует прекратить такие действия.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя посольства Китая в США.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтону также нужно уменьшить роль ядерного оружия в национальной и коллективной западной политике безопасности.

«США необходимо задуматься над своим поведением и взять на себя обязательство действовать правильно», — отметили в диппредставительстве.

Ранее в Белом доме заявили, что расширение арсенала США позволит вернуться к диалогу с Россией и КНР.

Кроме того, в США подчеркнули, что видят необходимость увеличивать ядерный арсенал страны.