Посольство КНР: США подрывают режим ядерного разоружения, им надо это прекратить
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя посольства Китая в США.
Дипломат подчеркнул, что Вашингтону также нужно уменьшить роль ядерного оружия в национальной и коллективной западной политике безопасности.
«США необходимо задуматься над своим поведением и взять на себя обязательство действовать правильно», — отметили в диппредставительстве.
Ранее в Белом доме заявили, что расширение арсенала США позволит вернуться к диалогу с Россией и КНР.
Кроме того, в США подчеркнули, что видят необходимость увеличивать ядерный арсенал страны.