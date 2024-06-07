Белый дом: расширение арсенала США позволит вернуться к диалогу с Россией и КНР

Увеличение арсенала США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР. Такое мнение выразил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

«Дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности невероятно важны для возрождения контроля над стратегическими вооружениями», — приводит его слова РИА Новости.

Вадди отметил, что это будет «стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями».

Ранее он заявил, что Вашингтон видит необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.

Опрошенные RT эксперты объяснили, с какой целью Соединённые Штаты Америки вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию.