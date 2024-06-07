Белый дом: расширение арсенала США позволит вернуться к диалогу с Россией и КНР
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«Дальнейшее расширение наших вооружений и боеготовности невероятно важны для возрождения контроля над стратегическими вооружениями», — приводит его слова РИА Новости.
Вадди отметил, что это будет «стимулировать Россию и КНР к участию в контроле над вооружениями».
Ранее он заявил, что Вашингтон видит необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.
Опрошенные RT эксперты объяснили, с какой целью Соединённые Штаты Америки вносят изменения в свою стратегию по ядерному оружию.