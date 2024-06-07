CNBC: ПМЭФ даст России возможность установить новые связи с незападными странами
- РИА Новости
По её словам, Россия старается использовать Петербургский международный экономический форум для формирования новых связей с государствами.
Как добавила Элиатт, ПМЭФ демонстрирует, что в России всё в порядке.
Запад раздражён, так как России удалось адаптировать свою экономику к новым обстоятельствам с санкциями, пишет она.
Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время сессии на ПМЭФ-2024 заявил, что построение многополярного мира — в интересах Африки.
Президент Боливии Луис Арсе также отметил, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности.