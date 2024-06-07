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CNBC: ПМЭФ даст России возможность установить новые связи с незападными странами

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Обозреватель телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что ПМЭФ стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами.
CNBC: ПМЭФ даст России возможность установить новые связи с незападными странами
  • РИА Новости

По её словам, Россия старается использовать Петербургский международный экономический форум для формирования новых связей с государствами.

Как добавила Элиатт, ПМЭФ демонстрирует, что в России всё в порядке.

Запад раздражён, так как России удалось адаптировать свою экономику к новым обстоятельствам с санкциями, пишет она.

Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время сессии на ПМЭФ-2024 заявил, что построение многополярного мира — в интересах Африки.

Президент Боливии Луис Арсе также отметил, что мировой порядок переходит к более сбалансированному состоянию, основанному на многополярности.

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