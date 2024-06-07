Президент Зимбабве заявил о важности для Африки построения многополярного мира
- РИА Новости
«Существует общий консенсус, что однополярный мир не имеет места в текущей глобальной политике и международных экономических отношениях... мы признаём, что многополярный мир представляет собой как возможности, так и трудности, с которыми сегодня сталкивается человечество», — сказал он.
По его словам, ситуация, в которой запад диктует другим, с кем нужно сотрудничать, а с кем нет.
«Продвижение и поощрение многополярного мира имеет больший потенциал для нас, для Африки... чтобы реализовывать сбалансированное инклюзивное развитие, модернизацию и индустриализацию», — отметил глава африканской страны.
Ранее Ван И заявлял, что Китай и Россия намерены отстаивать подлинную многополярность на различных площадках, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества.