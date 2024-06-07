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ЕК призвала Совет ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией

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Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией.
ЕК призвала Совет ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдавией
  • Gettyimages.ru

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

«Вопрос о начале переговоров был сегодня в повестке заседания постпредов стран ЕС, насколько я понимаю, этот пункт согласован… Еврокомиссия, со своей стороны, предоставила странам ЕС обновлённую информацию по проведению реформ в этих странах», — сказала она.

Ранее в Politico заявили, что ЕС планирует начать переговоры о приёме Молдавии и Украины 25 июня.

Также Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС в июне 2024 года. По его словам, если Украина не вступит в объединение, в России это расценят как слабость.

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