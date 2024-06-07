Бисмарк заявил о более адекватном взгляде на мир у молодого поколения в Европе
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«Они (молодые люди. — RT) видят изменения... они быстро заводят контакты... они обращают свой взор на многие страны, они говорят о том, что Соединённые Штаты думают только о себе, только о деньгах, а Европе в ходе этого конфликта приходится платить серьёзные деньги», — сказал он.
По словам Бисмарка, молодые люди в Германии понимают, что наибольший ущерб от текущей ситуации наносится именно ФРГ.
«Молодёжь в Германии смотрит на молодёжь в России и говорит: «Это люди с хорошими манерами, они замечательные люди», — добавил он.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованная RT.
Трансляцию сессии ведёт RT.