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Бисмарк заявил о более адекватном взгляде на мир у молодого поколения в Европе

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Внучатый племянник Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк в рамках сессии «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?» на ПМЭФ заявил о более адекватном взгляде на мир у молодого поколения в Европе.
Бисмарк заявил о более адекватном взгляде на мир у молодого поколения в Европе
  • Gettyimages.ru

«Они (молодые люди. — RT) видят изменения... они быстро заводят контакты... они обращают свой взор на многие страны, они говорят о том, что Соединённые Штаты думают только о себе, только о деньгах, а Европе в ходе этого конфликта приходится платить серьёзные деньги», — сказал он.

По словам Бисмарка, молодые люди в Германии понимают, что наибольший ущерб от текущей ситуации наносится именно ФРГ.

«Молодёжь в Германии смотрит на молодёжь в России и говорит: «Это люди с хорошими манерами, они замечательные люди», — добавил он.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованная RT.

Трансляцию сессии ведёт RT.

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