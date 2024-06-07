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Лавров: на рассмотрении в БРИКС находятся около 30 обращений разных стран

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что на рассмотрении в БРИКС находятся примерно 30 обращений от разных государств с предложением о сотрудничестве.
Лавров: на рассмотрении в БРИКС находятся около 30 обращений разных стран
  • РИА Новости

Министр иностранных дел России заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас на рассмотрении около 30 обращений от самых разных стран — и больших, и малых, и средних, которые предлагают установить разные формы сотрудничества», — отметил Лавров, передаёт ТАСС. 

Ранее председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва рассказала о расширении количества мероприятий со странами БРИКС.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что столица поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit. 

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