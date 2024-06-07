Лавров: на рассмотрении в БРИКС находятся около 30 обращений разных стран
- РИА Новости
Министр иностранных дел России заявил об этом на полях Петербургского международного экономического форума.
«Сейчас на рассмотрении около 30 обращений от самых разных стран — и больших, и малых, и средних, которые предлагают установить разные формы сотрудничества», — отметил Лавров, передаёт ТАСС.
Ранее председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва рассказала о расширении количества мероприятий со странами БРИКС.
Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что столица поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit.