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Собянин поддержал проведение BRICS+ Fashion Summit

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit, который должен пройти в октябре под эгидой Московской недели моды.
Собянин поддержал проведение BRICS+ Fashion Summit
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства со ссылкой на страницу Собянина в соцсети «ВКонтакте».

«BRICS+ Fashion Summit — это площадка для делового общения между ведущими профессионалами индустрии, экспертами, специалистами лёгкой промышленности, журналистами, блогерами, преподавателями и молодыми дизайнерами из разных стран», — заявил мэр.

Предварительное согласие на участие в форуме дали представители более чем 80 стран.

Программа включает пленарные дискуссии, лекции, деловые встречи, кинопоказы, закрытые презентации коллекций иностранных и отечественных брендов.

Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о культурной программе, приуроченной к мероприятиям в рамках БРИКС. Состоятся концерты иностранных артистов, а также фестиваль воздушных шаров и яхт.

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