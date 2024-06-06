В Нижнем Новгороде рассказали о культурной программе мероприятий в рамках БРИКС
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
В Александровском саду и на набережной Федоровского пройдут концерты музыкальных коллективов из Бразилии, Индии и ЮАР.
Кроме музыкальной программы, также запланировано аудиовизуальное шоу.
При благоприятных погодных условиях пройдут фестиваль воздухоплавания над акваторией Оки и Волги и показательные выступления яхтсменов.
Нижний Новгород в рамках председательства России в БРИКС проведёт несколько мероприятий. Например, 10—11 июня состоится заседание министров иностранных дел стран БРИКС.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по лёгкой атлетике 2015 года Сергей Шубенков выступит в составе сборной России на Играх БРИКС, которые пройдут в Казани.