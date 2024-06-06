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В Нижнем Новгороде рассказали о культурной программе мероприятий в рамках БРИКС

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В Нижнем Новгороде рассказали о культурной программе, приуроченной к мероприятиям в рамках БРИКС. Состоятся концерты иностранных артистов, фестиваль воздушных шаров и яхт.
В Нижнем Новгороде рассказали о культурной программе мероприятий в рамках БРИКС
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

В Александровском саду и на набережной Федоровского пройдут концерты музыкальных коллективов из Бразилии, Индии и ЮАР.

Кроме музыкальной программы, также запланировано аудиовизуальное шоу.

При благоприятных погодных условиях пройдут фестиваль воздухоплавания над акваторией Оки и Волги и показательные выступления яхтсменов.

Нижний Новгород в рамках председательства России в БРИКС проведёт несколько мероприятий. Например, 10—11 июня состоится заседание министров иностранных дел стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по лёгкой атлетике 2015 года Сергей Шубенков выступит в составе сборной России на Играх БРИКС, которые пройдут в Казани.

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