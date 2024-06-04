Шубенков выступит на Играх БРИКС в Казани
Во вторник утром состоялся исполком Всероссийской федерации лёгкой атлетики, на котором был утверждён список спортсменов для участия в Играх БРИКС.
Стоит отметить, что в Играх не примет участие трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, пропустившая отборочный турнир из-за повреждения.
В сборную попали прыгуны в высоту Данил Лысенко, Илья Иванюк, Никита Анищенков, Мария Кочанова, Кристина Королёва, Полина Парфененко, прыгуны с шестом Тимур Моргунов, Александр Соловьёв, Михаил Шмыков, Полина Кнороз, Аксана Гатауллина, Татьяна Калинина и многие другие.
Сборная отбиралась согласно критериям и была сформирована в составе 115 спортсменов и 30 сопровождающих (тренеры, медицинский персонал).