Semafor: США объявят о планах принять более агрессивную стратегию по ЯО

Администрация США объявит о намерении принять «более агрессивную стратегию» в сфере ядерного оружия.

Об этом пишет издание Semafor.

Отмечается, что власти страны хотят высказаться в пользу «более конкурентного подхода» к нераспространению ЯО и контролю над ним.

Кроме того, согласно статье, в США также планируют внести корректировки в вопросах позиционирования и численности данного типа вооружений.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Россия будет реагировать на угрозы в соответствии с ядерной доктриной.

Также американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс от Республиканской партии заявил, что действия президента США Джо Байдена могут привести к началу новой мировой войны.