Semafor: США объявят о планах принять более агрессивную стратегию по ЯО
Об этом пишет издание Semafor.
Отмечается, что власти страны хотят высказаться в пользу «более конкурентного подхода» к нераспространению ЯО и контролю над ним.
Кроме того, согласно статье, в США также планируют внести корректировки в вопросах позиционирования и численности данного типа вооружений.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что Россия будет реагировать на угрозы в соответствии с ядерной доктриной.
Также американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс от Республиканской партии заявил, что действия президента США Джо Байдена могут привести к началу новой мировой войны.