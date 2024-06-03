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Сенатор США: решения Байдена ведут к третьей мировой войне

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Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс от Республиканской партии заявил, что действия президента США Джо Байдена могут привести к началу новой мировой войны.
Сенатор США: решения Байдена ведут к третьей мировой войне
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал на своей странице в соцсети. 

«Думаю, что риск ядерной войны сейчас выше, чем был когда-либо в моей жизни. Байден будто во сне идёт к третьей мировой войне», — считает сенатор. 

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а не изменение климата, как говорит Байден. 

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.

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