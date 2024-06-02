Американский президент Джо Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.

С соответствующим заявлением в ходе интервью ABC выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — так Кирби ответил на вопрос журналистов, посвящённый рискам, которые могут последовать за разрешением ВСУ наносить удары американским оружием по территории России.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал начать переговоры с Россией, чтобы избежать третьей мировой войны.