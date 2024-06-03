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Трамп: ядерное оружие, а не глобальное потепление является крупнейшей угрозой

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Экс-лидер США Дональд Трамп заявил, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству в отличие от действующего американского президента Джо Байдена, который ставит на первое место изменение климата.

Об этом сообщает Fox News.

«Я думаю, что ядерное оружие является крупнейшей угрозой, а не глобальное потепление», — отметил он.

По словам Трампа, Байден называет глобальное потепление величайшей экзистенциальной угрозой, хотя применение ядерного оружия может нанести такой урон, о котором не нужно и говорить.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны.

Глава МО Китая Дун Цзюнь отметил, что КНР следует оборонной стратегии неприменения ядерного оружия первым.

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