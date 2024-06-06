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Косачёв: Россия будет реагировать на угрозы в соответствии с ядерной доктриной

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Если речь пойдёт о сохранении государственности и суверенитета России, Москва будет реагировать на действия Запада соответственно, в каких-то условиях — в соответствии с ядерной доктриной, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
Косачёв: Россия будет реагировать на угрозы в соответствии с ядерной доктриной
  • РИА Новости

«Всё это должно быть предельно понятно нашим западным оппонентам. Я надеюсь, что всё-таки для них начало специальной военной операции было тем самым холодным душем, и я надеюсь, что сейчас там всё-таки будет наступать отрезвление», — добавил зампред Совфеда в разговоре с корреспондентом RT Саргоном Хадая.

Президент Владимир Путин накануне в разговоре с иностранными журналистами призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия.

Он обратил внимание на то, что на Западе почему-то считают, что Россия никогда не использует такое оружие. Путин сказал: «У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано».

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