Nacion: Милей не поедет в Европу на саммит G7 и конференцию по Украине
Об этом пишет газета La Nacion.
По данным администрации аргентинского лидера, изменение графика связано с тем, что Милей хочет быть в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня.
17 июня в Аргентине отмечается День памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса, а 20 июня — День флага.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева.
Кроме того, британский эксперт Александр Меркурис отметил, что саммит Владимира Зеленского по Украине в Швейцарии терпит крах из-за отказа стран от участия.