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Nacion: Милей не поедет в Европу на саммит G7 и конференцию по Украине

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Президент Аргентины Хавьер Милей не примет участия во встрече G7 в Италии и в конференции по Украине в Швейцарии.

Об этом пишет газета La Nacion.

По данным администрации аргентинского лидера, изменение графика связано с тем, что Милей хочет быть в Аргентине во время национальных праздников 17 и 20 июня.

17 июня в Аргентине отмечается День памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса, а 20 июня — День флага.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирная конференция будет полезна только при участии Москвы и Киева.

Кроме того, британский эксперт Александр Меркурис отметил, что саммит Владимира Зеленского по Украине в Швейцарии терпит крах из-за отказа стран от участия.

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