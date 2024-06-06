Слуцкий: Россия может использовать территории других стран для ответа на удары

Россия может использовать территории дружественных стран для адекватного ответа на ракетно-бомбовые удары по её территории, считает депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Терпение наше, безусловно, велико. Но не безгранично», — сказал он корреспонденту RT Саргону Хадая.

Президент России Владимир Путин 5 июня напомнил, что украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему.

В связи с этим глава государства предупредил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.