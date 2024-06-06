В сети обсуждают видео с Байденом, который попытался сесть на «невидимый стул»

Президент США Джо Байден во время визита во Францию на официальном мероприятии пытался сесть на «воображаемый стул», этот момент попал на видео и обсуждается в соцсетях.

Как утверждают пользователи соцсетей, это произошло на торжественной церемонии в память о высадке в Нормандии.

Накануне в Белом доме отреагировали на сообщения источников The Wall Street Journal о том, что Байден угасает и особенно это заметно во время публичных мероприятий.

В недавнем материале газета отметила, что в прошлом году, когда Байден вёл переговоры с республиканцами палаты представителей о повышении потолка госдолга, президент то вёл «спонтанные разговоры с республиканцами», то «бормотал» и постоянно подсматривал в шпаргалки.