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В Белом доме назвали ложными сообщения WSJ об «угасании» Байдена

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В Белом доме называют ложными сообщения источников The Wall Street Journal о том, что президент Джо Байден угасает и особенно это заметно во время публичных мероприятий.
В Белом доме назвали ложными сообщения WSJ об «угасании» Байдена
  • РИА Новости

Сотрудник пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал авторов статьи, которая вышла в одной из самых известных газет США, отметив, что издание полагается на оценки республиканцев из конгресса.

Как утверждает Бейтс, «очернить» Байдена решились только анонимы и «один патентованный лжец». Он не уточнил, кого имеет в виду, пишет РИА Новости.

В недавнем материале WSJ отметила, что в прошлом году, когда Байден вёл переговоры с республиканцами палаты представителей о повышении потолка госдолга, президент то вёл «спонтанные разговоры с республиканцами», то «бормотал» и постоянно подсматривал в шпаргалки.

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