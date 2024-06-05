WSJ: состояние Джо Байдена ухудшается

Состояние американского президента Джо Байдена ухудшается. Как пишет газета The Wall Street Journal, это особенно заметно в ходе встреч, которые проходят за закрытыми дверями.

Более 45 осведомлённых политиков рассказали изданию о том, как Байден ведёт дела.

В прошлом году, когда президент участвовал в переговорах с представителями Республиканской партии о повышении потолка долга, его знания деталей менялись изо дня в день, говорится в публикации.

«В некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи», — рассказали политики.

По их словам, во время обсуждения вопросов финансирования Киева Байден говорил тихо, читал по заметкам, делал паузы и надолго закрывал глаза так, что у присутствующих возникал вопрос, не «отключился» ли он.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший».

По мнению американского сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, действия Байдена могут привести к началу новой мировой войны.