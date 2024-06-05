RT в Telegram
Подпишись

WSJ: состояние Джо Байдена ухудшается

Короткая ссылка
Состояние американского президента Джо Байдена ухудшается. Как пишет газета The Wall Street Journal, это особенно заметно в ходе встреч, которые проходят за закрытыми дверями.
WSJ: состояние Джо Байдена ухудшается
  • AP

Более 45 осведомлённых политиков рассказали изданию о том, как Байден ведёт дела.

В прошлом году, когда президент участвовал в переговорах с представителями Республиканской партии о повышении потолка долга, его знания деталей менялись изо дня в день, говорится в публикации

«В некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи», — рассказали политики. 

По их словам, во время обсуждения вопросов финансирования Киева Байден говорил тихо, читал по заметкам, делал паузы и надолго закрывал глаза так, что у присутствующих возникал вопрос, не «отключился» ли он. 

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США «не только страдает деменцией», он «ещё и сумасшедший».

По мнению американского сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, действия Байдена могут привести к началу новой мировой войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить