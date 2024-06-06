Байден заявил, что против ударов западным оружием по Москве и Кремлю
- AP
«Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км. — RT) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал он в интервью телеканалу ABC News.
Байден уточнил, что оружие США можно использовать вблизи украинской границы для ударов по конкретным целям.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.
Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на данные планы, отметив, что враги США — друзья России.