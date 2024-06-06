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Байден заявил, что против ударов западным оружием по Москве и Кремлю

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Президент США Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не намерены одобрять использование американского оружия для ударов ВСУ по Кремлю и Москве.
Байден заявил, что против ударов западным оружием по Москве и Кремлю
  • AP

«Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км. — RT) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Байден уточнил, что оружие США можно использовать вблизи украинской границы для ударов по конкретным целям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.

Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на данные планы, отметив, что враги США — друзья России.

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