RT в Telegram
Подпишись

Песков отказался уточнять, кому могут поставить оружие для борьбы с Западом

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался уточнять, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом.
Песков отказался уточнять, кому могут поставить оружие для борьбы с Западом
  • РИА Новости

«Конечно же, нет. Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление», — сказал он.

Песков добавил, что данное заявление прозрачно говорит о том, что поставки оружия, которое в итоге применяется против России, не может остаться без последствий.

Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.

Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на данные планы, отметив, что враги США — друзья России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить