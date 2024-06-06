Песков отказался уточнять, кому могут поставить оружие для борьбы с Западом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался уточнять, кому Россия может поставить оружие для борьбы с Западом.

«Конечно же, нет. Президент сказал то, что хотел сказать. И это весьма важное заявление», — сказал он.

Песков добавил, что данное заявление прозрачно говорит о том, что поставки оружия, которое в итоге применяется против России, не может остаться без последствий.

Ранее Путин заявил, что Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине.

Позднее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на данные планы, отметив, что враги США — друзья России.