Вирусолог рассказал, ожидать ли пандемии из-за вируса птичьего гриппа A(H5N2)

Опрошенные RT эксперты прокомментировали информацию о том, что первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) зафиксирован в Мексике.

Как отметил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, есть несколько вирусов гриппа А птиц, которые вызывали заболевания у людей.

«В конце 1990-х годов было впервые описано, что вирусы гриппа птиц могут человека заразить... Это H5N1, H7N9, H5N8, и вот сейчас H5N2. Я думаю, что многие другие варианты вируса гриппа тоже могут человека заразить, и заболевание протекает тяжело. Биология вируса такова, что он не передаётся от человека к человеку или передаётся чрезвычайно малоэффективно. Поэтому пандемия нам не грозит», — пояснил специалист.

При этом эксперт добавил, что в силу мутации могут возникнуть варианты вируса, которые окажутся легко распространяющимися среди людей.

«И тогда это может быть очень чревато. Когда мы говорим о будущей пандемии X, то один из возможных вариантов этой пандемии X — это именно переход нового вируса гриппа птиц, который до этого с человеком не имел дела, не заражал людей, переход на человека может дать, конечно, очень катастрофическую пандемию. Поэтому этим вопросом нужно заниматься, это изучать всё, здесь должна быть осторожность», — предупредил собеседник RT.

По мнению врача-иммунолога доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, пока опасаться нечего.

«Дождёмся изучения, но никто не исключает вероятности того, что вирус может получить мутацию и она получит распространение, которое обеспечивает передачу от человека к человеку. Тогда будет всё серьёзно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) зафиксирован в Мексике.

Отмечается, что мужчина не контактировал с домашней птицей, но имел другие заболевания. По словам родственников, до появления острых симптомов он уже был «прикован к постели». 24 апреля пациент обратился за помощью к медикам и скончался в тот же день.